Росавиация выдала допуск на ежедневные рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум

Авиакомпания «Икар» получила допуск на выполнение рейсов по маршруту Нижний Новгород — Сухум с частотой семь раз в неделю. Об этом говорится в приказе ведомства от 21 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Пока рейсы по этому направлению в расписании авиакомпании запланированы раз в неделю по пятницам. Первый прямой рейс в столицу Абхазии вылетел из Нижнего Новгорода 13 мая. На субсидирование маршрута мэрия Нижнего Новгорода намерена выделить 14,8 млн руб.

Галина Шамберина