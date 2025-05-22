Минсельхоз ожидает снижения внутренних цен на овощи и картофель

Министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала, что цены на картофель и другие овощи начнут снижаться с июня — тогда на прилавках начнут появляться продукты, выращенные в России. Она добавила, что цены на продовольственные товары идут разнонаправленно: стоимость одной категории растет, другой — падает. Так она ответила на вопрос президента Владимира Путина о том, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Лут (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Оксана Лут (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Она объяснила, что цены на овощи и картофель, которые были в 2024 и 2025 годах, лишь кажутся высокими на фоне цен 2023 года. Тогда был хороший урожай и, следовательно, стоимость на продукты была низкой. Она добавила, что в 2025 году высажено на 10 тыс. га картофеля больше, чем в прошлом году, других овощей — на 6,8 тыс. га, передает «РИА Новости»,

Согласно данным Росстата, в апреле 2025 года в России картофель подорожал на 14%. Выросли цены на капусту белокочанную — на 20,2%, свеклу — на 16,9%, лук репчатый — на 16,1%, лимоны — на 15,2%, морковь — на 9,7%. Помидоры подешевели на 4,8%, огурцы — на 8,6%. В мае стало известно, что потребительские цены на картофель за год выросли в 2,8 раза — до 85,4 руб. за кг.

Подробнее о росте цен — в материале «Ъ» « Битва за неурожай»