«СКВО» инвестировал 150 млн рублей в развитие молочной фермы

На предприятии СЗАО «СКВО» заработала автоматизированная доильная карусель на 60 голов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Объем кредитного финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию доильной карусели составил 150 млн руб. Из сообщения следует, что карусель установили на молочно-товарной ферме в Зерноградском районе. Аппарат позволяет обслуживать до 60 коров одновременно, а процесс доения одной коровы занимает всего 6-7 минут.

За счет доильной карусели «СКВО» планирует увеличить производительность молочного направления. В настоящее время среднесуточный удой на голову составляет 40 литров, а общий объем производства — 64 тонны молока. К концу года агрохозяйство рассчитывает достичь около 80 тонн ежесуточно. В планах и увеличение дойного стада с 1,9 тыс. до 2,2 тыс. голов.

«Этот проект — наглядный пример того, как цифровизация и роботизация повышают эффективность, качество продукции и конкурентоспособность сельского хозяйства даже в непростых экономических условиях»,— отметила заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева, ее слова приводятся в сообщении.

Мария Хоперская