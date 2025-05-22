Паслер намерен усилить образовательные кластеры по подготовке кадров для УВЗ

Власти Свердловской области планируют усилить работу по федеральному проекту «Профессионалитет» для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров на Уралвагонзаводе (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщил в ходе визита на предприятие врио губернатора Денис Паслер. «Тагил как раз из тех городов, где среднее профессиональное образование имеет очень важное значение для получения специальности»,— отметил господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Денис Паслер (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Врио губернатора добавил, что новый кластер в ближайшее время будет создан в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже. «До конца следующего года планируем организовать еще шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону»,— сказал Денис Паслер.

АО «НПК "Уралвагонзавод"» занимается выпуском военной продукции (танки, машины разминирования, боевые ремонтно-эвакуационные и иные машины), дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

Денис Паслер посетил Нижний Тагил в ходе трехдневной поездки по муниципалитетам северной части Свердловской области, в рамках которой врио губернатора знакомится с положением дел на местах. В начале дня господин Паслер осмотрел производственные площадки «Евраз НТМК», где дал старт основному этапу техперевооружения коксовой батареи №10. По данным регионального правительства, новые технологии сократят выбросы в атмосферу более чем на 1 тыс. т в год. Инвестиции в техперевооружение превысили 28 млрд руб.

Василий Алексеев