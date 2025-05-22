Паслер дал старт перевооружению коксовой батареи №10 на «Евраз НТМК»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал старт основному этапу техперевооружения коксовой батареи №10 на «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коксовая батарея №10 «Евраз НТМК»

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Коксовая батарея №10 «Евраз НТМК»

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

По данным правительства региона, новые технологии позволят повысить производительность батареи и сократить выбросы в атмосферу более чем на 1 тыс. т в год.

«Инвестиции в техперевооружение превышают 28 млрд руб. Но самое главное: наработанная практика профессионалов-металлургов “Евраза”, которая позволяет и дальше планово реализовать проекты, нужные для дальнейшей стабильной работы комбината»,— отметил Денис Паслер.

«Евраз НТМК» — металлургический комплекс, который занимается производством стали, открытой добычей руды, угледобычей. В состав комбината входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства. В 2024 году в Россию и страны СНГ было продано около 99% железнодорожных изделий, что составило 1,3 млн т. Продажи строительных материалов на рынки России и СНГ достигли 4,1 млн т.

Напомним, что старт строительству новой домны в 2016 году также давал Денис Паслер, занимавший в то время пост председателя правительства Свердловской области. В 2020 году на «Евраз НТМК» завершили модернизацию доменной печи № 6.

Полина Щуцкая