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Путин вручил награды военнослужащим, госдеятелям и журналистам

В Кремле состоялась церемония вручения президентом России Владимиром Путиным государственных наград. Орденами, медалями и званиями были награждены военнослужащие, госдеятели, журналисты, многодетные матери, а также представители сфер здравоохранения, культуры, образования и других.

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Владимир Путин и ефрейтор Людмила Болилая

Владимир Путин и ефрейтор Людмила Болилая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и главный врач Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан

Владимир Путин и главный врач Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев

Владимир Путин и заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Владимир Путин и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и Мария Ильяшенко

Владимир Путин и Мария Ильяшенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Госдумы Николай Харитонов

Депутат Госдумы Николай Харитонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и Сергей Лавров

Владимир Путин и Сергей Лавров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и мэр Казани Ильсур Метшин

Владимир Путин и мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и советник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена Валерий Чиссов

Владимир Путин и советник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена Валерий Чиссов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор спортивной школы боевых искусств Юрий Филимонов

Директор спортивной школы боевых искусств Юрий Филимонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и президент «Российской академии музыки имени Гнесиных» Галина Маяровская

Владимир Путин и президент «Российской академии музыки имени Гнесиных» Галина Маяровская

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и скрипач Павел Милюков

Владимир Путин и скрипач Павел Милюков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и митрополит Калужский и Боровский Климент

Владимир Путин и митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Владимир Путин и ефрейтор Людмила Болилая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и главный врач Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и Мария Ильяшенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Госдумы Николай Харитонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и Сергей Лавров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и советник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена Валерий Чиссов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор спортивной школы боевых искусств Юрий Филимонов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и президент «Российской академии музыки имени Гнесиных» Галина Маяровская

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и скрипач Павел Милюков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Владимир Путин и митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Традиция чествовать выдающихся граждан — это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России»,— сказал глава государства во время церемонии (цитата по сайту Кремля).

Среди награжденных — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он получил орден Святого апостола Андрея Первозванного. «Золотых Звезд» Героев России были удостоены ефрейтор Людмила Болилая и главврач Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан.

Зампредседателю Госдумы Алексею Гордееву Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила орден III степени. Матерями-героинями признаны две женщины из Москвы — Мария Ильяшенко и Ирина Ильяшенко. Депутат Госдумы Николай Харитонов удостоен звания Героя Труда. Кроме того, президент вручил ордена Александра Невского, Почета, «За доблестный труд» и другие награды.

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