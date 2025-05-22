Путин вручил награды военнослужащим, госдеятелям и журналистам

В Кремле состоялась церемония вручения президентом России Владимиром Путиным государственных наград. Орденами, медалями и званиями были награждены военнослужащие, госдеятели, журналисты, многодетные матери, а также представители сфер здравоохранения, культуры, образования и других.

«Традиция чествовать выдающихся граждан — это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России»,— сказал глава государства во время церемонии (цитата по сайту Кремля).

Среди награжденных — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он получил орден Святого апостола Андрея Первозванного. «Золотых Звезд» Героев России были удостоены ефрейтор Людмила Болилая и главврач Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан.

Зампредседателю Госдумы Алексею Гордееву Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила орден III степени. Матерями-героинями признаны две женщины из Москвы — Мария Ильяшенко и Ирина Ильяшенко. Депутат Госдумы Николай Харитонов удостоен звания Героя Труда. Кроме того, президент вручил ордена Александра Невского, Почета, «За доблестный труд» и другие награды.