Володин прокомментировал призыв КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград

На заседании Госдумы депутаты от КПРФ заявили, что объекты историко-культурного наследия советского периода не защищены. Им ответил председатель нижней партии парламента Вячеслав Володин. Он указал им на то, как коммунисты сами обращались со своим наследием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь»,— сказал господин Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Он сказал, что памятники Владимиру Ленину защищены «во всех регионах»: они относятся к памятникам федерального значения и их снос недопустим. Он добавил, что поддержки и защиты со стороны государства требуют храмы, построенные еще до революции. «Но там сложно что-то сохранить, потому что разрушили до основания»,— сказал господин Володин. Спор возник во время рассмотрения закона об упрощении порядка содержания памятников культуры.

Речь господина Володина прозвучала на фоне общественных обсуждений о переименовывании Волгограда в Сталинград. Например, с такой просьбой движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. В конце апреля президент подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сталинград подождет».

Александр Рыльский