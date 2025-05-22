Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Курской области

В результате обстрела деревни Гирьи Беловского района Курской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Скончался 50-летний курянин. Еще двое мирных жителей получил осколочные ранения, их доставляют в областную больницу.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Сегодня днем FPV-дрон ударил по магазину в селе Пушкарное Кореневского района Курской области. Из-за этого пострадали 66-летний мужчина и 31-летняя женщина.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова