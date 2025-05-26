Бизнес тянется к звездам

Космическая отрасль в России в основном управляется государственными корпорациями, однако частный бизнес все активнее заявляет о себе. Малые и средние компании уже выходят за рамки роли субподрядчиков: на рынке появляются стартапы с собственными разработками, от микроспутников и платформ для обработки данных до сверхлегких ракет-носителей. Тем не менее без доступа к инфраструктуре, отраслевой экспертизе и государственным заказам многим проектам сложно перейти от идеи к реализации.

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Инвестиционный разогрев

Мировая космическая отрасль демонстрирует устойчивый рост, постепенно превращаясь из сферы преимущественно государственных интересов в рынок с доминированием частного капитала. По данным Space Foundation, в 2023 году объем глобального космического рынка достиг $570 млрд, увеличившись на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом коммерческий сектор составляет около 80%. Прогнозируется, что к 2040 году общий объем отрасли может превысить $2 трлн. Согласно аналитике Visual Capitalist, к 2033 году глобальная космическая экономика может вырасти до $944 млрд.

На международном уровне около 70 стран активно развивают космическую отрасль. Лидерами по числу запусков и объему привлеченных в отрасль инвестиций остаются США, Китай, Россия, Индия, Япония и европейские государства. Венчурные вложения в космос с 2019 по 2024 год стабильно держатся на уровне около $7 млрд ежегодно. При этом количество сделок постоянно растет, что свидетельствует о возрастающем интересе бизнеса и стремлении инвесторов диверсифицировать риски.

Самым быстрорастущим регионом по объему инвестиций становится Азия. Страны региона, включая Индию, Японию и Южную Корею, ослабили государственную монополию на космическую деятельность, из-за чего приток частного капитала стал заметно расти.

По объему инвестиций азиатский рынок уже почти догнал Северную Америку, традиционного лидера отрасли.

Ключевыми драйверами роста остаются спутниковые сервисы: навигация, связь, дистанционное зондирование Земли, а также развитие инфраструктуры для запуска и обслуживания космических аппаратов. Основной вклад в рост отрасли вносят downstream-сервисы, использующие спутниковые данные в сельском хозяйстве, логистике, строительстве и других секторах экономики.

Несмотря на сохраняющееся доминирование госкорпораций в космической отрасли, в России также постепенно формируется сегмент малого и среднего предпринимательства, занятого в производстве космической техники и предоставлении смежных услуг. По данным Корпорации МСП, по состоянию на март 2025 года в стране зарегистрировано 108 субъектов МСП, работающих в космической сфере, включая разработку и производство спутников, ракет-носителей, компонентов и бортовой электроники. Для сравнения: год назад таких компаний было 94, а до пандемии — около 100.

Из общего числа зарегистрированных предприятий 89 — микробизнес, 13 — малые компании, 6 — средние. Около 90% — юридические лица, преимущественно высокотехнологичные производственные фирмы. Среди них — поставщики композитных конструкций, корпусов и элементов для многоразовых аппаратов и двигателей, а также разработчики радиоэлектронных компонентов, телекоммуникационных систем и спутниковых решений.

Компании распределены по стране неравномерно. Почти треть (31%) зарегистрирована в Москве, еще 16% — в Московской области. На Санкт-Петербург приходится 9%, на Татарстан — 7%, на Самарскую область — 6%. Такой географический разброс объясняется концентрацией профильных университетов, научных центров и производственной кооперации в указанных регионах. Средний возраст таких компаний составляет около девяти лет. Значительная часть участников отрасли возникла на базе организаций, ориентированных на авиа- и оборонный сектор еще с 1990-х годов. По оценкам Корпорации МСП, совокупная численность занятых в данном сегменте превышает 3 тыс. человек, а общий доход предприятий — более 25 млрд руб. в год.

Малый вклад

Эксперты признают, что, несмотря на развитую космическую инфраструктуру в России, малый бизнес только начинает активно проникать в отрасль. «За год количество малых и средних предприятий в ракетно-космической сфере выросло на 13%. 93 субъекта МСП занимаются производством космических аппаратов, ракет-носителей и компонентов для них. Еще 15 работают в области космического транспорта и лабораторий»,— говорит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Некоторые проекты уже заслуживают внимания. По словам инвестиционного директора венчурного фонда «Восход» Егора Назарова, малый бизнес успешно реализует отдельные образцы малых космических аппаратов, а также занимается процессингом и дистрибуцией спутниковых данных.

Примером служит программа запуска вузовских кубсатов — малых и сверхмалых искусственных спутников для научных исследований.

Кроме того, в сфере создания средств выведения, которая считается наиболее сложной для частных МСП, также наблюдается прогресс. Стартап «3Д Исследования и Разработки», являющийся портфельной компанией фонда «Восход», сейчас завершает этап эскизного проектирования космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса «Воронеж». «Ожидается, что летные испытания начнутся на рубеже 2028–2029 годов»,— добавляет Егор Назаров.

Но для более активной интеграции компаний в космическую отрасль существует ряд сдерживающих факторов. Госкорпорация «Роскосмос» постепенно адаптирует нормативно-техническую базу под потребности МСП, однако пока ограниченно предоставляет им доступ к наземной космической инфраструктуре — космодромам, станциям слежения, испытательным стендам и другим объектам, объясняет господин Назаров. Кроме того, эксперт отмечает, что среди российских МСП распространено непонимание важности постоянной обратной связи с отраслевым сообществом и заказчиками. Создание сложной ракетно-космической техники невозможно без системной научно-технической экспертизы, проведения испытаний на профильной базе и получения соответствующей сертификации с учетом отраслевых стандартов.

Основатель и гендиректор SR Space Олег Мансуров отмечает, что одним из сдерживающих факторов развития российского космического рынка является недостаток долгосрочных и доступных инвестиций. По его оценке, в прошлом году в России в проекты в сфере исследования космоса было инвестировано менее 1 млрд руб.: «На это влияет множество факторов, включая ключевую ставку ЦБ, неразвитость венчурного рынка, отсутствие крупных институциональных инвесторов и так далее. Для сравнения, в 2024 году в Китае вложения в космические стартапы составили $2,7 млрд, в США — $2,6 млрд». В связи с этим, по мнению господина Мансурова, необходима государственная поддержка в виде форвардных или офсетных контрактов, а также инструментов льготного кредитования и венчурного финансирования.

При этом существуют и конкретные меры, которые правительство РФ может принять в поддержку малого и среднего бизнеса, стремящегося стать игроком космического рынка. «Следует реализовать через “Роскосмос” функцию единого заказчика ракетно-космической техники и сопутствующих услуг, предоставляемых частными МСП. Необходимо создать равные условия для участия таких компаний в государственных закупках при условии соответствия продукции требованиям заказчика по функционалу»,— считают в фонде «Восход». Там также подчеркивают важность финансирования частных космических компаний с проверенным технологическим заделом, преодолевших ключевые продуктовые и функциональные риски, что позволит эффективно интегрировать их в экосистему российской и дружественной космонавтики.

Меры поддержки

Однако говорить о сформированной экосистеме для космических стартапов в России пока преждевременно — сегодня это скорее набор отдельных, хотя и перспективных инициатив. Для полноценного функционирования частной космической отрасли, по словам Егора Назарова, требуется устойчивое взаимодействие сразу нескольких ключевых компонентов: «Один из них — это сами малые и средние частные предприятия, обладающие потенциалом к разработке и внедрению инновационных решений. Другой — инвестиционная инфраструктура, включающая венчурные фонды, банки и частных инвесторов, готовых брать на себя технологические риски и поддерживать стартапы на ранних стадиях. Третий — отраслевые научно-исследовательские организации, такие как ЦНИИмаш, центр им. М. В. Келдыша, “Агат” и другие, которые могут обеспечивать техническую экспертизу проектов и способствовать ускоренной проработке критически важных решений». Кроме того, Егор Назаров уверен, что необходим активный и гибкий регулятор в лице ГК «Роскосмос», от которого зависят выстраивание нормативной базы, организация доступа к инфраструктуре и формирование конструктивного диалога между государством и частным сектором.

Без согласованной работы всех этих элементов экосистема будет оставаться фрагментарной, а потенциал частных МСП — реализовываться лишь частично.

Сейчас большинство участников ракетно-космической промышленности входят в состав крупных компаний и госкорпораций. Александр Исаевич отмечает, что малое представительство сектора МСП в космической отрасли обусловлено историческими условиями ее формирования. «Ракетно-космическая отрасль в СССР была выстроена по иерархической модели с планово-командным управлением,— говорит он.— Малому бизнесу, который в нашей стране сформировался сравнительно недавно, еще предстоит пройти период адаптации космической промышленности к рыночным условиям. Этот процесс активно идет, и перспективы сектора МСП в космической отрасли будут в зоне роста».

Несмотря на сегодняшние сложности, при принятии государством необходимых мер, ведущих к созданию нормальной конкурентной среды между госпредприятиями и частными МСП, а также к обеспечению конкуренции между самими частными компаниями, МСП имеют перспективы в российской и международной космической отрасли. «Но без создания нормальных условий развития для частных МСП российский коммерческий и гражданский космический сектор продолжит оставаться убыточным и может прекратить свое существование в следующие семь-десять лет»,— прогнозирует Егор Назаров.

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Константин Анохин