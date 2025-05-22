51 налогоплательщик в Удмуртии перешел на АвтоУСН с начала апреля

С 1 апреля на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН) перешли 16 юридических лиц и 35 индивидуальных предпринимателей в Удмуртии, сообщает региональное УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, автоматизированный режим предназначен для небольших компаний и предпринимателей с численностью работников не более пяти человек, чей годовой доход не превышает 60 млн руб., а остаточная стоимость основных средств — не выше 150 млн руб. При этом расчетные счета субъектов АУСН можно открывать только в уполномоченных кредитных компаниях, а зарплата должна выплачиваться строго в безналичной форме.

Кроме того, организации и ИП, выбравшие автоматическую систему, не смогут применять иные налоговые спецрежимы. По АУСН ставка на «доходы» составляет 8%, на «доходы минус расходы» — 20%.

Подробнее об АвтоУСН читайте в материале «Бизнес на автомате».