Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении матери, державшей свою дочь взаперти в квартире в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отношении матери, державшей ребенка взаперти в Казани, возбудят уголовное дело

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В отношении матери, державшей ребенка взаперти в Казани, возбудят уголовное дело

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные органы СК России по Республике Татарстан проводят проверку после сообщений о нарушении прав ребенка.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Валерия Липского возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее сообщалось, что жительница Казани не водила свою дочь в школу и выводила гулять только по ночам. Сотрудники Авиастроительного районного отделения судебных приставов Казани передали 9-летнюю девочку под опеку государства.

В отношении матери, которая отказалась впускать сотрудников в квартиру, был составлен административный протокол за воспрепятствование работе судебных приставов. Девочку могут передать на воспитание бабушке (со стороны отца).

Дарья Сайфиева