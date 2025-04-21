Сотрудники Авиастроительного районного отделения судебных приставов Казани исполнили постановление суда о передаче 9-летней девочки, которую мать держала дома в изоляции, под опеку государства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани судебные приставы передали органам опеки девочку, содержавшуюся в изоляции

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Казани судебные приставы передали органам опеки девочку, содержавшуюся в изоляции

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прибыв по месту жительства матери, приставы столкнулись с тем, что женщина отказалась открывать дверь, несмотря на предупреждения о возможном принудительном вскрытии помещения.

После проникновения в квартиру приставы обнаружили девочку, которую мать фактически держала в изоляции. Ребенок, не посещавший школу и редко выходивший на улицу (только поздним вечером), продемонстрировал хороший уровень развития. Социальные службы заранее подготовились к передаче ребенка, обеспечив его одеждой и продуктами питания.

В отношении матери составлен административный протокол за воспрепятствование работе судебных приставов. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе девочки — после медицинского осмотра ее могут передать на воспитание бабушке (со стороны отца). По данным следствия, женщина не работала, жила на алименты и государственные пособия, при этом создала для дочери условия, близкие к содержанию в заточении.

Артём Дергунов