В Ставропольском крае изменили закон об обращении с бездомными животными

В думе Ставропольского края на очередном заседании единогласно поддержали сразу в двух чтениях законопроект об изменении регионального закона «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края». Принятыми правками в закон вводится понятие режима «экстраординарной ситуации».

Вводить режим будет правительство Ставрополья. Основанием для объявления экстраординарной ситуации на всей территории края (или на его отдельной части) станут случаи получения людьми тяжелых травм или случаи смерти в результате нападения безнадзорных животных. Другим основанием будет считаться ежеквартальный рост числа укушенных людей на 20%. Эту меру парламентарии называют временной, и действовать она должна не более трех месяцев.

Животных, отловленных в этот период, не будут стерилизовать и вакцинировать, а будут умерщвлять (даже если животное здоровое) через пять дней после того, как привезут в пункт временного содержания (ПВС). Это касается и животных, имеющих хозяев, но не востребованных из ПВС в пятидневный срок.

В сентябре 2024 года ставропольские парламентарии уже вносили правки в закон о безнадзорных животных. В правках шла речь о том, что можно умерщвлять не только неизлечимо больных животных, но и здоровых, которые проявляют «немотивированную агрессию».

Еще одной законодательной инициативой в отношении содержания животных без владельцев, которую ставропольские депутаты направили в Госдуму РФ, стало предложение о запрете «стихийного содержания» бездомных животных, которое может поставить вне закона деятельность многих частных приютов.

Александра Ларинцева, Пятигорск