СКР завершил расследование убийства скейтбордиста в Москве

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве бывшего скейтбордиста Константина Балишанского в июне 2024 года. Знакомого жертвы Андрея Демина обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте и изготовлении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @skmoscowgsu Фото: @skmoscowgsu

Следствие установило, что в июне 2024 года фигурант выстрелил не менее девяти раз в своего знакомого из автомата. Потерпевший умер на месте происшествия. После убийства злоумышленник устроил перестрелку с полицейскими, которые его и задержали.

В ходе следствия мужчина объяснил, что убил знакомого на почве давней неприязни. Правоохранители не смогли подтвердить версию о том, что господин Демин убил скейтбордиста из-за ревности.

Убийство Константина Балишанского произошло 6 июня 2024 года. На месте происшествия оперативники нашли автомат АКС-74У с коллиматорным прицелом и боеприпасами к нему, нож, карту местности, бинокль, камуфляжную форму и еду. Сам Андрей Демин был тяжело ранен в голову во время перестрелки с силовиками. Известно, что он был ранее судим за торговлю героином.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «С пулей в голове».

Никита Черненко