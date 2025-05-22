Ожидания превратили в бизнес

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как американец Роберт Сэмюэль начал зарабатывать на очередях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Житель Нью-Йорка по имени Роберт Сэмюэль берет плату за то, чтобы постоять в очереди за кого-то другого. Начиналось все с выпечки, пишет Fortune. В 2013 году так называемый крунат— микс пончика и круассана — вызвал настоящую крунатманию. Множество местных жителей и туристов были готовы ждать часами в эпичных очередях, чтобы попробовать новинку.

Теперь Роберту 49 лет, он глава профильной компании Same Ole Line Dudes с 45 сотрудниками. Его команда часами занимает места в очередях на брендовые распродажи, громкие уголовные процессы, в рестораны, на презентацию кроссовок или старт продаж билетов на Бродвей. Почасовые ставки составляют около $40, в зависимости от запроса. Есть градация: сначала заложено минимум два часа ожидания за $50, дальше — $25 в час. Есть небольшие наценки за плохую погоду и ночные часы. Иногда можно заработать сразу $1 тыс. за одни сутки работы. Поток клиентов в Нью-Йорке стабильный, в городе всегда что-то происходит. Сейчас это судебный процесс рэпера Diddy, а потом — летние музыкальные фестивали или сейлы. Были и выездные заказы на последнее собрание акционеров Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в Омахе, штат Небраска.

Оказалось, что сидение в очереди может быть профессией, о существовании которой никто не задумывался. Сэмюэль говорит: «Всегда будьте наблюдательными, когда люди жалуются на что-то, пусть и повседневное. Подумайте, есть ли у вас решение — это может быть шокирующе, но идею, возможно, удастся развить». Управляя процессом ожидания в очередях, бизнесмен признается, что зарабатывает куда больше, чем на прошлой работе продавцом-консультантом в салоне мобильного оператора. Да и приятно осознавать, что, уделяя время ожиданию в очереди, ты помогаешь людям воплощать их мечты, говорит Роберт Сэмюэль. Это же прекрасно — приносить людям радость, делая что-то простое.

Яна Лубнина