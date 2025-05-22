В голове монумента «Родина — мать зовет!» нашли тело

В Волгограде внутри монумента «Родина — мать зовет» нашли тело мужчины, сообщили «РИА Новости» экстренные службы. По данным портала V1.ru, тело нашлось в голове скульптуры. Предполагается, что умерший мог быть ректором одного из вузов, но его имя не называют.

Следственный комитет России проводит проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной.

V1.ru уточняет, что вокруг памятника нет оцепления, и люди продолжают ходить у подножия скульптуры. Дверь внутрь монумента закрыта, а полиция и кинологи уже покинули место происшествия.

Никита Маркелов