Над Черным морем и регионами России с 20 по 22 мая сбили 485 беспилотников

С вечера 20 мая по до утра 22 мая вооруженные силы России в ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ сбили вне зоны СВО 485 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 63 БПЛА уничтожили над Московской областью, три — над Черным морем.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 22 мая около 4:00 утра в Новороссийске объявили сигнал ракетной опасности. Власти попросили новороссийцев укрыться в помещениях без окон. Воздушную тревогу отменили спустя час.