Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 23 мая

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) запланированы 23 мая в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Учения пройдут в акватории морского порта в период с 11:00 до 13:00. Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.

При проведении стрельб запрещается плавание в море всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. Также нельзя выходить в море на прогулочных и спортивных судах, плавсредствах для занятий спортом на воде, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапборды.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 22 мая около 4:00 утра в Новороссийске объявили сигнал ракетной опасности. Власти попросили новороссийцев укрыться в помещениях без окон. Воздушную тревогу отменили спустя час.