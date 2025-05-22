Челябинский «Трактор» не может вылететь из Ярославля после финала Кубка Гагарина

Челябинский ХК «Трактор» не может улететь из Ярославля после финала Кубка Гагарина в связи с действующими ограничениями на перелеты. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 мая в аэропорту Туношна (Ярославль) были введены временные ограничения на полеты воздушных судов. Запрет на вылет и посадку самолетов действует до сих пор. Уже был отменен рейс Санкт-Петербург-Ярославль-Санкт-Петербург. Не может улететь из Ярославля и челябинская команда, которая 21 мая играла с «Локомотивом» в рамках финала Кубка Гагарина.

«В настоящее время самолета, предназначенного для перелета хоккейного клуба «Трактор» из Ярославля в Челябинск, на территории ярославского аэропорта нет. По имеющийся информации он находится в одном из аэропортов Москвы»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В министерстве пояснили, что самолет находится в аэропорту Шереметьево. Как сообщал «Ъ», ночью Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. По данным Минобороны, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. Сейчас все аэропорты, кроме Жуковского, начали принимать и отправлять рейсы.

Алла Чижова