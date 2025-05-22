Закон о КРТ прихорашивается ко второму чтению

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе расселять жильцов домов, включенных в программу комплексного развития территорий (КРТ), будут в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним. Такую поправку в законопроект о КРТ, разработанный депутатами Законодательного собрания Петербурга, поддержал комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Согласно нынешнему законодательству, новое жилье предоставляется в границах того же поселения или городского округа. За особые условия для городов федерального значения активно выступали петербургские парламентарии, однако их инициатива изначально не нашла поддержки у коллег из Москвы. Теперь же мнение изменилось. Впрочем, стабильной остается позиция некоторых граждан, продолжающих выступать против КРТ в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рассмотрел поправки, поданные ко второму чтению законопроекта о реализации комплексного развития территорий. Согласно новой версии документа (имеется в распоряжении «Ъ-СПб»), власти Москвы, Петербурга или Севастополя смогут самостоятельно определять географию расселения жильцов, включенных в программу. Предполагается, что расселять граждан можно будет в пределах того же муниципалитета или граничащего с ним, а также в других МО с согласия собственника.

По мнению председателя комитета Сергея Пахомова, новый подход «позволит на законодательном уровне обеспечить жителям гарантии близости переселения».

«Мы знаем, что много было опасений у жителей, которые могут попасть под расселение, что их выселят куда-то в пригороды. Чтобы таких опасений не было, в законодательство вводится норма, что людям будет предоставляться жилье рядом — либо в том же муниципалитете, где была их квартира, либо в соседнем муниципалитете»,— прокомментировал «Ъ-СПб» автор поправки, депутат Госдумы Александр Тетердинко («Единая Россия»).

Закон о КРТ (полное название — закон № 444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»), внесенный губернатором города Александром Бегловым, был принят еще в июне 2022-го. Как теперь признаются некоторые депутаты, сделано это было поспешно. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое. Закон после протестов жителей был приостановлен. Его «заморозку» продлевали уже три раза, последний — в декабре 2024 года.

Аналогичная норма была прописана в первой версии законопроекта: петербургский парламент предлагал дать право городам федерального значения самим определять, куда переселять жителей хрущевок (о муниципалитетах речи тогда не шло). Однако Госдума идею не поддержала, заявив, что для всех регионов России действует единое правило, прописанное в нынешнем законе, а исключения могут создать «риск дискриминации прав граждан», живущих в Москве, Петербурге или Севастополе. В новой версии законопроекта, которую в конце февраля Госдума одобрила в первом чтении, прописали, что право самостоятельно определять, куда переселять жителей хрущевок, попадающих под снос, должны получить все регионы.

Теперь же в рамках поправок ко второму чтению Госдума вернулась к первоначальной идее петербургских депутатов. «Нам удалось убедить коллег из федерального правительства, что эту поправку нужно поддержать»,— заявил Александр Тетердинко. «Во многих регионах КРТ реализуется в рамках нынешнего федерального законодательства — и регионам нет нужды что-то здесь менять. Для городов федерального значения — это принципиальная позиция установить географию расселения»,— прокомментировал депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия»).

Иную трактовку получило предложение петербургского парламента не включать в программу КРТ дома, чьи жильцы не провели общее собрание в срок. Согласно одобренным поправкам, принимать решение на этот счет региональные власти смогут самостоятельно. В действующей редакции Градостроительного кодекса такие дома попадают под КРТ автоматически.

Однако в новую версию документа не вошло предложение Заксобрания увеличить срок для проведения общего собрания собственников с 60 дней до 90. Впрочем, о том, что этот пункт не будет поддержан, Сергей Пахомов заявлял еще во время первого чтения.

При этом в законопроект включили пункты, которые ранее открыто не обсуждались ни на региональном уровне, ни на федеральном. В справке к законопроекту кратко говорится, что он «дополнен положениями, предусматривающими особенности осуществления градостроительной деятельности в городах Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, касающимися особенностей порядка отмены документации по планировке территории, порядка внесения изменений в генеральный план, подготовки документации по планировке». По словам Дениса Четырбока, речь идет о разработке градостроительной документации во время реализации КРТ.

Жителей, которые не первый год выступают против КРТ, впрочем, новости из Москвы не радуют. В комментариях под постом Сергея Пахомова в Telegram горожане все так же требуют отмены программы в целом, а не поправок, которые они еще во время первого чтения назвали «косметическими».

Надежда Ярмула