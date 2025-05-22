Американского страховщика UnitedHealth обвинили в подкупе и коррупции

21 мая акции компании UnitedHealth — лидера рынка медицинского страхования в США — упали почти на 6% после публикации расследования, проведенного газетой The Guardian. В нем сообщается, что компания платила сотрудникам американских домов престарелых взятки за то, чтобы те реже отправляли своих подопечных в больницы в случае проблем со здоровьем. По оценке The Guardian, это помогло UnitedHealth сэкономить миллионы долларов и при этом поставило под угрозу жизнь и здоровье многих пожилых людей.

Газета ссылается на оказавшиеся в ее распоряжении документы, интервью с бывшими и действующими сотрудниками UnitedHealth и домов престарелых и другие источники. Речь идет о 2 тыс. социальных учреждений, в которых живут 55 тыс. подопечных. Как пишет The Guardian, в некоторых случаях пожилые люди не попадали в больницу, хотя у них были необратимые повреждения мозга и другие тяжелые состояния, требующие госпитализации.

Расследование The Guardian — не единственная проблема, с которой UnitedHealth столкнулась за последние месяцы. В декабре 2024 года гендиректора ее подразделения UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили на Манхэттене. Это событие вызвало волну критики страховых компаний в соцсетях. А после того, как был задержан подозреваемый в убийстве Луиджи Манджоне, многие стали выражать ему симпатию и поддержку.

Ранее сообщалось, что Минюст США начал расследование против UnitedHealth, подозревая ее в мошенничестве при работе с государственной программой медицинского обслуживания населения Medicare. Гендиректор компании Эндрю Уитти 13 мая ушел в отставку. Ее акции с начала года упали на 40%.

Яна Рождественская