Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкину доложат по делу об избиении 12-летней девочки

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), возбужденное после избиения 12-летней девочки другими школьницами в Первоуральске (Свердловская область), передает информационный центр СКР.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В эфире федерального телеканала сообщалось, что несколько школьниц избили девочку ногами по голове и сняли это на телефон, чтобы выложить запись в интернете. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Напомним, инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница заявила, что избила пострадавшую на эмоциях из-за негативных слов в адрес ее умершей мамы.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все