В Первоуральске возбудили дело о хулиганстве по факту избиения школьницы

Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области по городу Первоуральск возбудил уголовное дело по факту избиения 12-летней школьницы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 18 мая. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. По данным издания Ura.ru, на школьницу напала 13-летняя девочка. Она заявила, что избила пострадавшую на эмоциях из-за негативных слов в адрес ее умершей мамы.

«Истребуется характеризующий материал в отношении участников конфликта, также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Полина Щуцкая