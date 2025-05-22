В Свердловской области за I квартал 2025 года собрали 33 млн руб. турналога

В Свердловской области за I квартал 2025 года собрали 33 млн туристического налога, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УФНС России по Свердловской области. В бюджет Екатеринбурга, по данным ведомства на 20 мая, поступило 29 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Дополнительно сообщаем об отсутствии сложности в администрировании туристического налога на территории Свердловской области»,— говорится в ответе УФНС.

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» рассказали, что по состоянию на 1 мая было собрано 25,8 млн руб. туристического налога. Сложностей в зачислении налога в мэрии также не зафиксировали.

Напомним, глава департамента финансов Екатеринбурга Анна Турунцева в ходе заседания думы сообщила, что общие поступления от налога за год ожидаются в размере более 80 млн руб. Она пояснила, что сумма поступлений несколько снижена по сравнению с плановой, поскольку ранее депутаты утвердили льготу, освобождающую от уплаты налога пункты временного размещения беженцев (ПВР).

Подробнее о первых результатах введения туристического налога — в материале «Беженцев вычеркнули из туристов»