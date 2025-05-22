Самарский аэропорт открыт для перелетов

В самарском аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэровокзал открылся в 13:15 (MSK). Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Ограничения вводились в аэропорту Курумоч днем в четверг, 22 мая, для обеспечения безопасности перелетов. В четверг объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Позже был объявлен отбой.

Перед этим вражеские беспилотники неоднократно атаковали Самарскую область. В частности, 5 апреля текущего года над регионом были сбиты шесть БПЛА. Они атаковали предприятие в Чапаевске. Никто не погиб и не пострадал. В результате налета БПЛА на предприятии произошло возгорание. Пожар оперативно потушили.

Георгий Портнов