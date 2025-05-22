Самарский аэропорт закрыт из-за угрозы атаки БПЛА
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч в четверг, 22 мая. Они действуют с 12:17 (MSK). Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ограничения в аэропорту Курумоч введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сроки их снятия не называются.
Утром в четверг в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже объявили отбой.