Хоккеисты «Локомотива» стали лучшими игроками финала Кубка Гагарина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» стали лауреатами финальной серии Кубка Гагарина 2025. Лучших игроков финала в четырех номинациях определила комиссия КХЛ на основе статистики и аналитической оценки матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Локомотив" Егор Сурин на церемонии с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Егор Сурин на церемонии с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Голкипер Даниил Исаев в третий раз в карьере признан лучшим вратарем. Он одержал четыре победы в пяти матчах финала, отразив 94,96% бросков. Андрей Сергеев назван лучшим защитником, это звание он получил в третий раз. Во второй раз в карьере Егор Сурин стал лучшим новичком и в первый раз Георгий Иванов признан лучшим нападающим.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 мая «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в финальной серии и выиграл Кубок Гагарина.

Алла Чижова