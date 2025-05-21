Ижевчанина обвинили в попытке убийства таксиста во время поездки

26-летнего ижевчанина обвинили в попытке расправы над таксистом во время поездки, сообщает пресс-служба удмуртского СУ СКР. На него завели уголовное дело по признакам покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Следствие считает, что между фигурантом и 30-летним водителем возник конфликт: пассажир посчитал, что таксист возит его по кругу. Тогда обвиняемый, находясь на заднем сидении, ударил шофера ножом в шею. Пострадавший подал сигнал о помощи в рабочем приложении, на место приехали его коллеги. В региональном МВД добавили, что они удерживали нападавшего до приезда полицейских. Подсудимого задержали. Потерпевшего увезли в больницу с колото-резаной раной в области шеи. Его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Азина и Областная вчера, 20 мая. В ходе допроса фигурант свою вину не признал. Следствие будет добиваться заключения обвиняемого под стражу.