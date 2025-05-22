Элла Памфилова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова уверена, что «иностранные коллеги проявят большой интерес к предстоящим выборам депутатов Госдумы». О подготовке к федеральной кампании 2026 года глава ЦИКа рассказала сегодня в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Памфилова заявила, что к выборам депутатов Госдумы ЦИК начал готовиться «сразу же после окончания предыдущей кампании 2021 года». По ее словам, эта подготовка выражается в анализе думской кампании и внесении ряда поправок в законы о выборах. «Мы и дальше будем анализировать текущее законодательство, чтобы его совершенствовать, поскольку времени до старта думской кампании еще достаточно»,— пообещала она.

Глава ЦИКа также выразила уверенность, что иностранные наблюдатели проявят «большой интерес к предстоящим выборам депутатов Госдумы», а Центризбирком, в свою очередь, готов принять «то количество гостей, которое изъявит желание приехать в Россию для наблюдения за выборами». Она напомнила, что прошедшие в 2024 году президентские выборы посетило «беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов»: 1115 человек из 129 стран.

Элла Памфилова также разъяснила некоторые положения новых законов об изменении выборного законодательства, одобренных Советом федерации 21 мая. В частности, новая схема одномандатных округов на выборах в Госдуму формировалась исходя из количества избирателей, которое приходится в среднем на один округ. Эта «норма представительства» составила 495 835 человек. Поэтому, например, Москве с 8 млн зарегистрированных избирателей потребовалось добавить еще один округ к прежним 15, отметила председатель ЦИКа.

Божена Иванова