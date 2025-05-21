Сенаторы одобрили законы о выборах и новой нарезке одномандатных округов

Совет федерации на пленарном заседании одобрил новый закон о выборах, закрепляющий право избирателей голосовать бумажным бюллетенем даже при проведении электронного голосования. Кроме того, сенаторы утвердили новую схему одномандатных округов на выборах в Госдуму. Оба закона прошли третье, окончательное чтение в Думе вчера, 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

Новая нарезка округов сформирована с учетом изменений в территориальном устройстве РФ и количестве избирателей. Согласно принятой схеме, новые регионы в Госдуме будут представлять семь одномандатников, по одному округу прибавится в Москве, Московской области и Краснодарском крае. По одному депутату-одномандатнику потеряют Ростовская, Волгоградская, Воронежская области и Алтайский край, а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области.

Сегодня также был одобрен закон, вносящий изменения в выборное законодательство. В частности, он закрепляет возможность волеизъявления с использованием бюллетеней при проведении электронного голосования, отменяет довыборы депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента, и приписку зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму, а также запрещает партиям принимать пожертвования от учрежденных иностранными агентами юрлиц. Кроме того, документом вводится норма о новой периодичности утверждения схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму: теперь это будет делаться раз в пять лет вместо прежних десяти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты проявили ответственный подход».

Божена Иванова