Минспорт поддержал выдвижение Винокурова на пост президента ФТАР
Министерство спорта поддержало выдвижение главы инвестиционной группы «Марафон» Александра Винокурова на пост президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом заявил глава министерства Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Выборы президента ФТАР пройдут 8 июня.
21 мая стало известно, что Федерация тяжелой атлетики Тульской области выдвинула кандидатуру господина Винокурова. По мнению министра спорта, его избрание «пойдет на пользу организации и станет новой страницей в развитии тяжелой атлетики в России».
Михаил Дегтярев и Александр Винокуров обсудили задачи, которые стоят перед организацией. В первую очередь, это восстановление государственной аккредитации ФТАР, которой она была лишена в декабре 2024 года. Организация вовремя не представила программу развития тяжелой атлетики в России, а в отправленном позже срока документе были пропущены ключевые пункты: прогнозируемые медали, количество тренерского персонала, планы по борьбе с допингом и так далее.
Также господин Дегтярев заявил, что «необходимо усиление управленческой работы, улучшение материально-технической базы, поддержки спортсменов и тренеров и, конечно, подготовки российских спортсменов к участию в международных состязаниях».
Александр Винокуров является главой инвестиционной группы «Марафон» и сооснователем велокоманды «Марафон-Тула». Компании группы являются спонсорами Российского футбольного союза, Федерации регби России и других различных организаций.