В Екатеринбурге на два дня отменят троллейбус №38 из-за коммунальных работ

На два дня в Екатеринбурге на Уралмаше будет временно приостановлено движение троллейбуса № 38 из-за проведения коммунальных работ в районе улицы 40-летия Октября, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Движение троллейбуса отменят по улице 40-летия Октября с 22:00 23 мая до 5:00 26 мая. На пересечении улицы с переулком Суворовского будет проводиться прокладывание сети водопровода.

Напомним, во вторник на Уралмаше закрывали движение трамваев в обоих направлениях из-за коммунальной аварии, которая произошла ночью. В районе улицы Стахановская проводились гидравлические испытания, в результате чего под путями повредился асфальт.

Ирина Пичурина