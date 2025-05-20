На Уралмаше закрыли трамвайное движение из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге ночью на Уралмаше закрыли движение трамваев в обоих направлениях из-за коммунальной аварии, сообщили в администрации города. Это произошло в 4:59 — движение закрыто на улице Победы в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В районе улицы Стахановская проводились гидравлические испытания, в результате чего под путями повредился асфальт. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Маршруты трамваев временно изменены следующим образом:

Трамвай №8: ст. Шарташ — Ленина — Луначарского — Космонавтов — ст. Площадь Первой пятилетки в оба направления;

Трамвай №24: ст. Эльмаш — Фронтовых бригад — Космонавтов - Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — ст. Семь ключей в оба направления.

Напомним, в конце апреля движение трамвая №11 в Екатеринбурге ограничили на несколько часов ради устранения коммунальной аварии на водопроводе — проведения раскопок для ее устранения.

Ирина Пичурина