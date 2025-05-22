Авиакомпания «Геликс» отчиталась об убытках по итогам прошлого года

АО «Авиакомпания “Геликс”» подвело финансовые итоги 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества составил более 70,1 млн руб. (в 2023 году компания получила чистую прибыль чуть больше 1,07 млн руб.), при этом выручка АО в 2024 году снизилась с 945,4 млн руб. до 814 млн руб. Генеральный директор «Геликса» Вадим Балдин пояснил, что основными причинами убытков стали нестабильная внешнеэкономическая обстановка, рост расходов на оплату труда, подготовку летного состава и затрат на техническое обслуживание флота авиакомпании. Господин Балдин добавил, что на сегодняшний день на рынке наблюдается серьезный дефицит летных экипажей, что приводит к «гонке зарплатных ожиданий» сотрудников. Также он отметил, что стоимость авиатоплива в прошлом году менялась скачкообразно в сторону увеличения, а стоимость отечественных авиазапчастей и агрегатов выросла «кратно и необоснованно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Несмотря на трудности, авиакомпания сохраняет устойчивость и продолжает выполнять все свои обязательства. В рамках антикризисных мер компания реализует программу повышения операционной эффективности. Также мы расширили парк воздушных судов, в декабре прошлого года он пополнился еще одним транспортным самолетом Ил-76»,— рассказал гендиректор. Вадим Балдин подчеркнул, что по итогам первого квартала 2025 года уже отмечается постепенное восстановление спроса на грузовые авиаперевозки, а это позволяет рассчитывать на стабилизацию финансовых показателей до конца года. По итогам первых трех месяцев выручка АО «Авиакомпания “Геликс”» составила 327 млн руб., что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпания «Геликс» занимается грузовыми перевозками, в ее парке пять самолетов Ил-76 ТД. «Дочка» общества — ООО «Геликс Аэро» специализируется на перевозках на вертолетах Ми-8, в том числе выполняет из Прикамья туристические рейсы на плато Маньпупунер и по другим маршрутам Северного Урала. Авиакомпания была зарегистрирована в Перми в 1991 году, затем сменила место регистрации на ХМАО.