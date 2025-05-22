Губернатор Ставрополья отчитался о развитии медицины в крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил результаты развития здравоохранения в регионе в ходе своего ежегодного Послания. По его словам, за последние годы в крае открыли шесть амбулаторий, завершили капитальный ремонт 47 медицинских объектов и установили семь новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Алферова Фото: Екатерина Алферова

«На все объекты из краевого бюджета за пять лет направили почти 850 миллионов рублей»,— сообщил глава региона.

В 2024 году медицинские учреждения Ставрополья получили 744 единицы нового оборудования. Также для нужд здравоохранения приобрели 118 единиц транспорта, что втрое превышает показатели предыдущего года.

«В прошлом году с помощью санитарной авиации были эвакуированы 164 пациента. Все это спасенные человеческие жизни»,— сказал губернатор.

Важной частью системы здравоохранения края стал проект «За здоровье», в рамках которого медицинские бригады в 2024 году совершили три тысячи выездов, включая отдаленные и малонаселенные территории.

Для решения проблемы дефицита медицинских кадров губернатор поручил краевому министерству здравоохранения проработать с федеральными ведомствами увеличение приема по целевым программам. Соответствующие предложения уже направлены в Министерство образования и науки РФ. Кроме того, планируется увеличить количество бюджетных мест в краевых медицинских колледжах на 40.

Кроме того, губернатор Ставрополья сообщил о выплате почти 28 млрд руб. участникам специальной военной операции и их семьям, а также представил комплекс мер по их дальнейшей поддержке.

Прямая трансляция Послания губернатора Ставрополья с ежегодным обращением к депутатам краевой Думы и жителям региона.

Тат Гаспарян