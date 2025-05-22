Владимиров: На поддержку участников СВО Ставрополье выделило 28 млрд рублей

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного Послания сообщил о выплате почти 28 млрд руб. участникам специальной военной операции и их семьям, а также представил комплекс мер по их дальнейшей поддержке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

В начале выступления губернатор предложил почтить память павших защитников Родины минутой молчания.

За поддержку СВО краевой медалью награждены 28 человек, из которых 15 — непосредственные участники боевых действий, отмеченные наградами за подвиги на передовой.

В рамках регионального проекта «Защитники» трудоустроили 40 ветеранов СВО и 87 членов их семей. Кроме того, более 60 ветеранов и участников спецоперации прошли отбор в кадровую программу «Герои Ставрополья», что дает им возможность стать управленцами.

«Никакие двери ни перед одним бойцом или ветераном спецоперации на Ставрополье не могут закрываться»,— заявил Владимир Владимиров.

Губернатор поручил министерствам образования и труда разработать варианты помощи участникам СВО с получением высшего образования. Он также отметил, что все новые механизмы государственной помощи на краевом уровне должны учитывать приоритет участников СВО и их семей.

Министерству труда поставлена задача постоянно отслеживать эффективность и востребованность льгот для участников специальной операции. Владимиров также призвал ветеранов СВО и волонтеров принять участие в предстоящих муниципальных выборах.

Прямая трансляция Послания губернатора Ставрополья с ежегодным обращением к депутатам краевой Думы и жителям региона.

Тат Гаспарян