Началась онлайн трансляция Послания губернатора Ставрополья с ежегодным обращением к депутатам краевой Думы и жителям региона, где представит стратегию развития территории. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Особое внимание в Послании будет уделено поддержке земляков, участвующих в специальной военной операции, а также планам работы по улучшению качества жизни ставропольцев.

Прямую трансляцию выступления можно будет увидеть в социальных сетях главы региона, в эфире телеканалов «Свое ТВ», «Кавказ24».

Николай Аксенов