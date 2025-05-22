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Началась онлайн трансляция Послания губернатора Ставрополья

Владимир Владимиров обратился с ежегодным Посланием к жителям Ставрополья

Началась онлайн трансляция Послания губернатора Ставрополья с ежегодным обращением к депутатам краевой Думы и жителям региона, где представит стратегию развития территории. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Владимир Владимиров / t.me

Фото: Владимир Владимиров / t.me

Особое внимание в Послании будет уделено поддержке земляков, участвующих в специальной военной операции, а также планам работы по улучшению качества жизни ставропольцев.

Прямую трансляцию выступления можно будет увидеть в социальных сетях главы региона, в эфире телеканалов «Свое ТВ», «Кавказ24».

Николай Аксенов

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