Стратегия развития Ставрополья до 2036 года проходит федеральное согласование

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем ежегодном Послании сообщил о разработке Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года с перспективой до 2036 года. Документ сейчас находится на согласовании в федеральных органах власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

По словам главы региона, в минувшем году Ставрополье завершило реализацию 13 нацпроектов по 45 направлениям. За период с 2018 по 2024 годы в крае построено и модернизировано 2295 объектов, включая 19 школ, 32 детских сада, 267 медицинских учреждений, 15 объектов водоснабжения, 29 мостов, 775 км дорог и 1,5 тыс. общественных пространств.

В 2025 году запланирована модернизация более 140 объектов. Среди них – капитальный ремонт 10 школ, благоустройство 35 общественных территорий, строительство и обновление 18 объектов ЖКХ протяженностью 80 км, а также ремонт учреждений культуры, здравоохранения и дорог.

«Наш бюджет неизменно остается социально ориентированным. Около 70% его объема – социальные расходы»,– подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор назвал три бюджетных приоритета региона: исполнение социальных обязательств, выплата зарплат и поддержка специальной операции.

Также глава региона отметил, что среднегодовой темп прироста инвестиций в крае за последние семь лет составил около 7%. В 2025 году в региональную казну поступило 384 млрд руб. вложений. В инвестиционном портфеле края сейчас находится 309 проектов на сумму 354 млрд руб., реализация которых уже обеспечила регион 6 тыс. новых рабочих мест.

На Ставрополье функционирует более 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год количество самозанятых в регионе увеличилось на 20% и достигло 180 тыс. человек. Владимир Владимиров поручил министерству экономического развития разработать гибкую систему для оперативной оценки и своевременной корректировки мер поддержки предпринимательства.

За пять лет удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, увеличился почти в 1,5 раза. Генерирующие мощности зеленой энергетики в крае превысили 1 гигаватт. В Туркменском округе планируется строительство ветроэлектростанции мощностью до 50 мегаватт.

Объем выпуска промышленной продукции края в прошлом году составил 700 млрд руб., что на 13,9% больше предыдущего периода.

Также губернатор Ставрополья сообщил о выплате почти 28 млрд руб. участникам специальной военной операции и их семьям, а также представил комплекс мер по их дальнейшей поддержке.

Прямая трансляция Послания губернатора Ставрополья с ежегодным обращением к депутатам краевой Думы и жителям региона.

Тат Гаспарян