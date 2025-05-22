Бренды из Китая, Турции и ОАЭ придут в торговые центры Петербурга

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что ведутся переговоры о размещении брендов из Турции, Китая и ОАЭ в петербургских ТРК, сообщает «Деловой Петербург». Конкретные названия пока не разглашаются из-за незавершенности договоренностей. Акценты делаются на секторах fashion и премиального ретейла.

В 2025 году специалисты ожидают, что на российский рынок придут 10-15 международных брендов. Как и прежде, основная активность международных игроков будет сосредоточена в Москве, которую традиционно выбирают точкой входа. Следом иностранные бренды будут рассматривать возможность открытия в крупных торговых центрах Петербурга.

Отметим, что в первом квартале 2025 года в Петербурге не фиксировали открытий новых зарубежных брендов. В апреле, который считается вторым кварталом, в ТРК «Галерея» открыли первый магазин итальянского бренда Kappa. Для сравнения, в Москве открылся казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, итальянский бренд бытовой техники De’Longhi и китайские магазины мебели Jinkailai.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в середине мая в Мурино открылся новый торговый центр «Небо». Среди наиболее крупных арендаторов торгового центра числятся Hoff, «Перекресток», «М.Видео», «Детский мир», «Рив Гош» и «Магнит косметик».

Андрей Маркелов