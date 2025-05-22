Капуста и лук за год подорожали на 57–87%

Средняя стоимость репчатого лука за год выросла на 87,2%, белокочанной капусты — на 56,8%, следует из данных Росстата. Это самое сильное подорожание среди продуктов, которые входят в так называемый борщевой набор. Например, стоимость свеклы выросла на 11,9%, свежих помидоров — на 1,2%, морковь подешевела.

Рост цен на лук и капусту идет при снижении предложения. В 2024 году урожай капусты в промышленном секторе овощеводства сократился на 5,6%, до 873,6 тыс. т. Для лука снижение составило 0,7%, до 1,12 млн т, следует из данных агентства «АБ-Центр». Урожайность лука в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах за год сократилась на 9,4% и 3,5%.

Еще один фактор ценовых колебаний — сезонность. Например, капуста пользуется высоким спросом осенью и в начале зимы (источник клетчатки и витаминов в условиях роста цен на импортные овощи), поясняют в «АБ-Центре». В Минсельхозе сообщили, что в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне.

Подробнее — в материале «Лига борща».