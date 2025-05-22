HH.ru: активность ищущих работу в Свердловской области выросла на 41%

Активность жителей Свердловской области в поисках работы в апреле выросла на 41% по сравнению с показателем за тот же месяц в 2024 году, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru. Свои резюме опубликовали или обновили 192 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса, больше всего у свердловчан вырос интерес к поиску работы в автобизнесе и автосервисах. Количество резюме в этих областях увеличилось на 98% по сравнению с прошлым годом — почти в два раза. Работники транспорта и логистики также стали активнее искать работу, что привело к росту числа резюме на 61%. Число резюме от представителей рабочих профессий увеличилось на 60%. Также зафиксирован рост активности соискателей в сферах туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса (50%), домашнего и обслуживающего персонала (46%), а также безопасности (45%). По итогам апреля нет ни одного профессионального направления, где наблюдалось бы снижение активности соискателей.

В целом по Уральскому Федеральному округу (УрФО) наибольший рост активности соискателей наблюдается в Челябинской области, где количество резюме увеличилось на 47%. Свердловская и Курганская области делят второе место с показателем в 41%. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) рост составил 20%.

Напомним, на Среднем Урале предлагаемые зарплаты для водителей такси за год выросли на 68% — в среднем им предлагают за работу 148,3 тыс. руб. При этом спрос на таксистов за год в Свердловской области вырос на 78%, она также вошла в топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий для них.

Ирина Пичурина