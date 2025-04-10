HH.ru: предлагаемые зарплаты таксистам в Свердловской области выросли на 68%

На Среднем Урале предлагаемые зарплаты для водителей такси за год выросли на 68% — в среднем им предлагают за работу 148,3 тыс. руб., сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

При этом спрос на таксистов за год в Свердловской области вырос на 78%, она также вошла в топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий для них — работодатели опубликовали 0,8 тыс. вакансий, или 4% от всего объема предложений, на одну вакансию претендуют в среднем 6,5 резюме, что является нормой для рынка труда и говорит об умеренной конкуренции за рабочие места.

Согласно аналитике HH.ru, в 2024 году работодатели со всей России разместили более 21,2 тыс. вакансий для таксистов, что на 58% больше, чем за весь 2023 год. Чаще всего они требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, а также в сферу ритейла. Обычно таксистам предлагают работать по гибкому графику, причем за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще.

Напомним, в феврале в ходе операции «Нелегальный перевозчик. Такси» Госавтоинспекция Свердловской области осмотрела около 400 водителей такси, из них 319 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ирина Пичурина