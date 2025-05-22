В Курганской области начали строить МФЗ с дилерским центром «КамАЗа»

У Шадринского кольца на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» началось строительство многофункциональной зоны (МФЗ) дорожного сервиса, в состав которой войдут дилерский центр ПАО «КамАЗ», автосервис, кафе, стоянка транспорта и гостиница. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В первую очередь на площади 6,4 га планируется возвести торговый центр, после приступят к строительству кафе, гостиницы и дилерского центра. Все работы собираются закончить в 2029-м. Проект позволит создать до 120 новых рабочих мест. Как отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», площадка станет уникальной по своим характеристикам зоной сервиса для подведомственной учреждению сети федеральных трасс. По данным правительства Курганской области, инвестиции в строительство составят 1,5 млрд руб.

Виталина Ярховска