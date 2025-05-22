МИД РФ: у Зеленского нет легитимности для подписания меморандума с Россией

Народу Украины нужно выбрать новое руководство для подписания меморандума с Россией, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта, потому что «давно потерял даже внутреннюю легитимность».

Как считает господин Мусихин, нужно быть уверенным, что с украинской стороны договоренность подписывает «человек, который имеет на то мандат народа», в противном случае «будут проблемы». «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя... Это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию,— сказал ТАСС российский дипломат.— Позволят ли это ему делать внутри собственной страны — большой вопрос».

Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 19 мая заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре. По данным источников портала Axios, господин Трамп попросил российского коллегу представить условия, с «которыми могут согласиться». The Wall Street Journal пишет, что следующие переговоры между РФ и Украиной пройдут в середине июня.

Подробнее о позиции России — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».