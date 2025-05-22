Силы ПВО сбили пять беспилотников на пути к Москве в ночь на 22 мая

Четыре БПЛА сбили на пути к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал об отражении атаки еще одного беспилотника ночью 22 мая.

Всего за 21 мая над столицей было уничтожено 27 БПЛА. Ранее работу приостанавливали одни из главных столичных аэропортов — Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Воздушные гавани не выпускали и не принимали авиарейсы несколько часов, сообщили в Росавиации. По данным Минобороны, с 18:00 до 20:00 силы ПВО сбили над регионами России 37 беспилотников.