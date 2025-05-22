Президент КХЛ: Ярославцы прошли этот плей-офф уверенно

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов считает, что ярославский «Локомотив» прошел плей-офф «уверенно и четко». Господина Морозова цитирует сайт КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» и стал обладателем Кубка Гагарина 2025. В прошлом сезоне железнодорожники также дошли до финала, но уступили «Металлургу». Этот опыт, по мнению Алексея Морозова, в том числе, помог команде победить в этом году.

«У нас появился новый чемпион — "Локомотив", который долго к этому шел, и опыт прошлогоднего финала дал о себе знать. Ярославцы прошли этот плей-офф уверенно, четко, показали очень организованную и хорошую игру, с чем мы их и поздравляем. Челябинцам спасибо за финал. Они играли до конца, бились, сравняли счет в третьем периоде пятого матча, но в овертайме ярославцы нашли лазейку к воротам Фукале»,— сказал Алексей Морозов.

Напомним, что пятый матч финальной серии Кубка Гагарина завершился в овертайме счетом 2:1 в пользу ярославской команды. Победный гол забил Максим Шалунов.

Алла Чижова