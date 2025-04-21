Экс-глава ГИБДД Ставрополья в последнем слове заявил о своей невиновности

Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов выступил в судебных прениях с последним словом, настаивая на своей невиновности. Оглашение приговора по делу о взятках на сумму более 21 млн руб. назначено на 30 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: newvz.ru Фото: newvz.ru

Экс-руководителю ставропольской Госавтоинспекции вменяют создание преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура требует для подсудимого 24 года заключения в колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн руб.

Следствие установило, что Сафонов получил 21 взятку от владельцев большегрузного транспорта за беспрепятственный проезд по территории региона и непривлечение к административной ответственности.

Николай Аксенов