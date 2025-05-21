Рубио назвал безответственным отсутствие диалога между США и Россией

Американский госсекретарь Марко Рубио раскритиковал администрацию бывшего президента США Джо Байдена за трехлетнее прекращение переговоров с Россией. По его словам, заморозка контактов между двумя крупнейшими ядерными державами была безответственным шагом.

«Вне зависимости от ситуации на Украине должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между Вашингтоном и Москвой. Честно говоря, это безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы не общаются, а именно так было в течение трех лет»,— сказал госсекретарь.

Госсекретарь добавил, что данный диалог не означает необходимость союзнических или дружеских отношений между странами, но он важен для предотвращения просчетов и возможных конфликтов. Господин Рубио отметил, что США должны сохранять возможность общения с Россией, чтобы снижать риски эскалации.

Ранее американский политик сообщил, что Вашингтон ожидает от Москвы конкретных условий прекращения огня на Украине, чтобы лучше понимать намерения российского лидера Владимира Путина. В свою очередь, господин Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор длительностью более двух часов, где обсуждалась перспектива мирных переговоров между Москвой и Киевом.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Защищенная связь».