Выручка компаний ОЭЗ «Санкт-Петербург в I квартале года составила 24,8 млрд рублей

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» подвела итоги своей работы за первый квартал 2025 года. Результатами в личном Telegram-канале поделился вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, за первые три месяца года резиденты ОЭЗ инвестировали в свои проекты 7,6 млрд рублей (+57%). Выручка компаний по итогам I квартала составила 24,8 млрд руб. (+20%), общий объем перечисленных предприятиями налоговых отчислений — 3,6 млрд рублей (рост — 44%).

С начала года на базе компаний было создано 412 новых рабочих мест. Это на 230% больше, чем годом ранее. Господин Поляков отметил, что количество инвесторов, которые выбирают ОЭЗ «Санкт-Петербург» в качестве площадки для собственного развития, не снижается.

«Мы видим запрос на расширение возможностей проекта ОЭЗ, поэтому в ближайшее время сосредоточимся на развитии новых площадок и точечных мерах поддержки для высокотехнологичных предприятий»,— написал вице-губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург» одобрил инвестпроекты пяти новых резидентов. Они вложат в свои производства почти 9 млрд рублей.

Дарья Астанина