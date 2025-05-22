Объем нераспроданного жилья в новостройках Москвы вырос вдвое

За год количество квартир и апартаментов в Москве и Подмосковье, оставшихся непроданными к моменту сдачи домов, увеличилось вдвое. Доля таких лотов в достроенных более года назад объектах достигла 6% (плюс 3,5 п. п. за год), подсчитали в Urban. Объем неликвида — 6 тыс. лотов на 195 млрд руб.

Основные причины — высокие ипотечные ставки и падение спроса. В апреле продажи новостроек в регионе упали на 14% в годовом выражении, до 515,5 тыс. кв. м (Dataflat.ru). По данным «Метриума», общий объем нераспроданного жилья в готовых новостройках столицы — 8,6 тыс. лотов на 400 млрд руб. (14% рынка).

Девелоперы не спешат снижать цены, предпочитая накапливать экспозицию. Однако содержание таких объектов требует расходов на коммуналку и налоги. При этом продажи после сдачи менее выгодны: исчезают льготные инструменты, а на апартаменты и коммерческие площади начисляется НДС.

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в 2025 году в Москве и Подмосковье к вводу планируется 9,6 млн кв. м жилья, из которых распродано только 69%. В целом по России ситуация более пессимистична: распродано только 55% из 36,6 млн кв. м. Эксперты прогнозируют рост доли неликвида до 8–10%, если ставки не снизятся.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Застройщики копят неликвид».